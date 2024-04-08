عاجل.. «العيد الأربعاء».. دولتان تعلنان موعد نهاية شهر رمضان رسميا

حددت عدة دول عربية موعد تحري هلال شهر شوال للعام الهجري الحالي، من أجل الإعلان عن انتهاء شهر رمضان وتحديد موعد أول أيام عيد الفطر.

5 دول تتحرى شهر شوال

ودعت لجنة تحري الرؤية في الإمارات إلى مراقبة هلال شهر شوال مساء يوم الاثنين، الموافق التاسع والعشرين من شهر رمضان 1445 هـ، مشيرة إلى أنَّ رؤية الهلال تعتمد على الرؤية البصرية، وأنّها لا تعتمد فقط على الحسابات الفلكية، وأهابت بكل من يرى الهلال أن يتواصل مع أقرب مركز لتحري الرؤية لتسجيل شهادته.

السعودية تتحرى شهر شوال

وفي السعودية، دعت المحكمة العليا في بيانها، إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الاثنين، الموافق 8 أبريل 2024، مطالبة من كل من يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، أن يبلغها ويسجل شهادته، أو يتصل بأقرب مركز لمساعدته في التواصل مع أقرب محكمة.

ودعت لجنة تحري رؤية الهلال في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر جميع المسلمين في الدولة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الاثنين، وأفادت اللجنة في بيانها بضرورة حضور من يرى الهلال، إلى مقر اللجنة في مبنى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للإدلاء بشهادته.

مصر تتحرى شهر شوال

وفي مصر، دعت دار الإفتاء إلى مراقبة هلال شهر شوال مساء يوم الاثنين، لتحديد موعد أول أيام عيد الفطر بعد غروب شمس ذلك اليوم.

فيما أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر أنَّ يوم الاثنين هو موعد تحري رؤية هلال شهر شوال وتحديد أول أيام عيد الفطر.

كما أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب أنَّ مراقبة هلال شهر شوال ستجرى مساء يوم الثلاثاء، الموافق 29 رمضان.

دولتان تعلنان موعد عيد الفطر

وعلى جانب آخر، صرح مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم الاثنين أن يوم الأربعاء 10 أبريل سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، موضحا أنه يمكن رؤية هلال شوال مساء غد الثلاثاء، ووفقًا لإعلان مكتب الاستهلال التابع لمكتب المرشد الإيراني، يوم الأربعاء سيكون عيد الفطر.

فيما أعلن مجلس الإفتاء الأسترالي في بيانه أن يوم الأربعاء سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك في أستراليا، استنادًا إلى تأكيدات الحسابات الفلكية.

وأوضح مجلس الإفتاء الأسترالي في بيانه أنه، بعد متابعة للمراصد الفلكية والمجامع العلمية المعنية برصد رؤية الهلال في أستراليا والعالم، تبين لديه أن هلال الشهر الجديد سيظهر يوم الثلاثاء الموافق لـ 9 أبريل 2024 في تمام الساعة 4:20 قبل الفجر بتوقيت مدينة سيدني، وسيغيب بعد غروب شمس ذلك اليوم بـ 12 دقيقة في تمام الساعة 5:51 مساءً