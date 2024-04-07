دعاء رؤية هلال شوال.. كلمات معدودات رددها الرسول مع حلول عيد الفطر

ساعات قليلة ويودع جموع المسلمين شهر رمضان المبارك، وذلك عقب ليال طويلة من الصيام والقيام والدعاء، استعدادا لشهر شوال، وذلك عقب استطلاع الهلال ولسانهم ينهج بدعاء رؤية هلال شوال، إيذانا باستقبال عيد الفطر المبارك 2024.

دعاء رؤية هلال شوال

وحول دعاء رؤية هلال شوال، فقد ورد حديث عَنْ طَلْحَةَ بنِ عُبْيدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كانَ إِذا رَأَى الهِلالَ قَالَ: "اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ علَيْنَا بِالأَمْنِ والإِيمَانِ، وَالسَّلامَةِ والإِسْلامِ، رَبِّي ورَبُّكَ اللَّه، هِلالُ رُشْدٍ وخَيْرٍ" رواه الترمذي، وقال: حديثٌ حسنٌ.

ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية مساء غداٍ الاثنين 29 رمضان 1445، الموافق 8 أبريل 2024، هلال شهر شوال، عن طريق لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية، وستعلن الدار النتائج، وفي حال ثبوت رؤية الهلال فسيكون أول أيام عيد الفطر المبارك 1 شوال، يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، أمّا إذا أعلنت الدار عدم ثبوت الرؤية سيكون شهر رمضان 30 يومًا، وبالتالي أول أيام عيد الفطر الأربعاء 10 أبريل.

من جهته كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد عيد الفطر المبارك لهذا العام، موضحًا أنه وفقا للحسابات الفلكية سيحل أول أيام العيد يوم 10 أبريل المقبل 2024، وهو غرة أول شهر شوال 1445 هجريًا، وأن شهر رمضان هذا العام سيكون 30 يومًا، وأنه سينتهي يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل المقبل.

إجازة عيد الفطر 2024

وحول إجازات عيد الفطر المبارك، من المقرر أن يحصل المصريون على إجازة رسمية في عيد الفطر المبارك، وتكون إجازة الموظفين 3 أيام مدفوعة الأجر، وفقًا لقانون العمل.

ويمكن لأصحاب العمل في القطاع الخاص تشغيل الموظف في الإجازات الرسمية المذكورة، بشرط أن تُستبدل هذه الأيام لاحقًا بأيام أخرى حفاظًا لحق العمال في القطاع الخاص، ومن المتوقع أن تكون الإجازات على النحو التالي:

1- الأربعاء 10 أبريل 2024: إجازة عيد الفطر.

2- الخميس 11 أبريل 2024: إجازة عيد الفطر.

3- الجمعة 12 أبريل 2024: إجازة عيد الفطر.