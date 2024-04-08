14 يوما بـ28 ألف جنيه.. انخفاض كبير في أسعار عمرة شوال 2024

أعلنت شركات السياحة أنّ أسعار عمرة شوال 2024 تأتي هذا العام في متناول الجميع، فضلا عن انخفاض كبير بنسبة 50% مقارنة بأسعار عمرة رمضان.

انخفاض أسعار عمرة شوال 2024

وقالت مصادر في شركات السياحة لـ«الوطن»، إنّ أسعار عمرة شوال 2024 للراغبين في أداء مناسك العمرة الاقتصادية تبدأ من 28 ألف جنيه وتتراوح مدتها بين 10 إلى 14 يوما، لافتا إلى نسبة انخفاض كبير في أسعار عمرة شوال مقارنة بأسعار عمرة رمضان 2024 والتي كانت تبدأ من 55 ألف جنيه، إذ يبلغ الانخفاض تقريبا 50%.

موعد عودة المعمرين من عمرة شوال

وأكدت مصادر في شركات السياحة المنظمة لبرامج عمرة شوال 2024، مراعاة مواعيد عودة المُعتمرين قبل يوم 30 من شهر شوال.

وكانت وزارة السياحة والآثار وضعت اليوم الأخير من شهر شوال آخر موعد لعودة المُعتمرين من السعودية من أداء مناسك عمرة شوال 2024، على أن تنطلق أولى الرحلات يوم الأربعاء الموافق 10 من شهر أبريل الجاري والموافق أول أيام عيد الفطر المبارك وفقا للحسابات الفلكية، فضلًا عن أن أعداد المُعتمرين المصريين خلال شهر شوال تتراوح من 30 لـ35 ألف مُعتمر.