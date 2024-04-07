10 مراصد و3 جهات تتحرى استطلاع هلال شهر شوال في السعودية غدا.. تعرف عليها

موعد استطلاع هلال شهر شوال في السعودية، يجذب الكثير من محبي العلوم الفلكية، فضلا عن أنه يشغل بال المسلمين حيث سيتم تحديد موعد عيد الفطر المبارك 1445، وقد كلفت المحكمة العليا بالمملكة نحو 10 مراصد و3 جهات غير رسمية لتحري هلال العيد.

موعد استطلاع هلال شهر شوال في السعودية

قالت المحكمة العليا، أنه يمكن لـ3 جهات، اثنان منها غير رسمية تحري استطلاع هلال شهر شوال في السعودية، وهي من لديها القدرة على تحري الهلال، واللجان المشكلة في المناطق، والمراصد المعتمدة.

وقال بيات المحكمة العليا «من لديه القدرة على تحري هلال شوال فعليه الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لتحري الهلال واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين».

وقالت المحكمة العليا إن موعد استطلاع هلال شهر شوال في السعودية سيكون في مساء يوم الإثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك، الموافق 8-4-2024.

وأضافت المحكمة أنها ترغب من عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية تحري الهلال في يوم التاسع والعشرين من رمضان.وأوضحت المحكمة أنه من يتحرى هلال شوال سواء بالعين المجردة أو بواسطة المعدات المخصصة لذلك فعليه أن يبلغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

كيفية تحري هلال شوال؟

تستعد كل عام مع اقتراب شهر رمضان المبارك وبعد صدور بيان المحكمة العليا السعودية مراصد المملكة الفلكية، والمترائية، والمهتمين بالفلك في تحري هلال شوال.ومن أهم شروط تحري الهلال أن يكون مكان الاستطلاع بعيدا عن المدن وبعيدا نهائيا عن الأضواء، ويفضل أن يكون الاستطلاع على المناطق الحدودية في اتجاه الغرب، وبعيدا عن أماكن آبار البترول ومحطات الإشعاع النووي وتخصيب اليورانيوم، وكذلك محطات الإرسال ومحطات تكرير ومصافي البترول وفقا للمعهد القومي للبحوث الفلكية المصري.

أهم المراصد الفلكية في السعودية

يوجد في المملكة العربية السعودية 10 مراصد فلكية رسمية مكلفة بتحري هلال شهر شوال من كل عام وفقا ل «العربية» وهم كالتالي:

- مرصد سدير

- مرصد تمير

- مرصد مكة

- مرصد المدينة

- مرصد الظهران

- مرصد القصيم

- مرصد الرياض

-مرصد تبوك

-مرصد حائل

- مرصد شقراء