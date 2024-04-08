رئيس جامعة أسيوط يرأس اجتماع مجلس إدارة وحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة

عقد مجلس إدارة وحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة ITTU بجامعة أسيوط، اليوم الإثنين 8 أبريل، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، ورئيس مجلس إدارة الوحدة، لمناقشة عددا من الموضوعات المتعلقة بنشاط الوحدة وخدماتها التي شملت موضوعات تخص التدريب وريادة الأعمال والبحث والتطوير.

دعم الإبداع والابتكار في شتى المجالات

وفي مستهل أعمال الإجتماع، أكد الدكتور أحمد المنشاوي، حرص الجامعة على دعم التطور التكنولوجي والصناعي لخدمة المجتمع، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030؛ مشيرًا إلى دور وحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة ITTU في تقديم العديد من خدمات ريادة الأعمال للمجتمع المحيط، وخدمات تطوير الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، هذا فضلاً عن دورها في تحقيق التعاون مع كافة الجهات والهيئات المنوطة بدعم الإبداع والابتكار في شتى المجالات، لافتا إلى استحداث الوحدة لبرنامج التدريب على تقنيات وأدوات العمل الحر (Freelancing).

تطوير معمل الحاسب الآلي

وأوضح الدكتور عبدالرحمن حيدر أن الاجتماع ناقش الكثير من الموضوعات الخاصة بالتدريب، والمتضمنة تطوير معمل الحاسب الآلي بمقر الوحدة وتهيئة قاعة عمل لبرنامج التدريب المستحدث (Freelancing)، ومناقشة سياسة الابتكار وريادة الأعمال للجامعة وتطوير مراكز ريادة الأعمال، واعتماد حاضنة الشركات التكنولوجية الناشئة بداية، والهيكل الإداري الخاص بها وآليات التمويل، ومعسكر جامعة أسيوط لريادة الأعمال والتوظيف والشركات الطلابية الناشئة في صيف 2024.

مناقشة موضوعات البحث والتطوير

وأضاف الدكتور حمدي زيدان أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة موضوعات البحث والتطوير، وسير العمل بمشروع تصنيع المجسمات والوسائل التعليمية الخاصة بالقطاع الطبي، كما تم الحديث عن آليات تطوير معمل التصنيع (Fabrication Lab) وتأسيس المقر الجديد له.