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دراما المتحدة

الإمارات تعلن أول أيام عيد الفطر المبارك

كتب:

أحمد حامد دياب
06:16 م | الإثنين 08 أبريل 2024
هلال شهر شوال

هلال شهر شوال

أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1445 هجرية في الإمارات العربية المتحدة، أن غدا الثلاثاء المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن بعد غد الأربعاء هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن وزير العدل عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، رئيس اللجنة، أن اللجنة وبعد التحري ومراعاة جميع طرق الإثبات الشرعية وبعد الاتصالات التي أجرتها مع الدول المجاورة، لم يثبت لديها الليلة رؤية هلال شهر شوال لهذا العام، وعليه فإن يوم غد الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 هو المتمم لشهر رمضان المبارك 1445 هجرية، وأن الأربعاء غرة شهر شوال.

 

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بقلم أحمد حامد دياب