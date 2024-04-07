مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الأحد 7-4-2024

نشرت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الإماراتية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات، اليوم الأحد، الموافق 28 من شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الأحد 7-4-2024

يرفع أذان الفجر في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، معلنا عن بدء صيام يوم الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك، الساعة 4:50 صباحا، وفي دبي يرفع الأذان الساعة 4:46، وفي الشارقة يرفع الأذان الساعة 4:44.

موعد أذان الظهر في الإمارات اليوم الأحد 7-4-2024

يرفع أذان الظهر في العاصمة الإماراتية أبو ظبي اليوم الأحد، الساعة 12:29 مساء، وفي دبي يرفع الساعة 12:26، وفي الشارقة يرفع الأذان الساعة 12:24.

موعد أذان العصر في الإمارات اليوم الأحد 7-4-2024

يرفع أذان العصر في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، اليوم الأحد، الساعة 3:58 مساء، وفي دبي يرفع الأذان الساعة 3:55، وفي الشارقة يرفع الأذان الساعة 3:53.

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الأحد 7-4-2024

يرفع أذان المغرب معلنا عن انتهاء صيام يوم الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، الساعة 6:42 مساء، وفي دبي يرفع الأذان الساعة 6:39، وفي الشارقة يرفع الأذان الساعة 6:37.

عدد ساعات الصيام في الإمارات اليوم الأحد 7-4-2024

يكون متوسط عدد ساعات الصيام في الإمارات اليوم الأحد، 13 ساعة و52 دقيقة ويختلف وقت الصيام من مدينة إلى أخرى، إضافة إلى أن الوقت يزيد يوميا نحو دقيقة أو 2.