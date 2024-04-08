نشرت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الإماراتية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات، اليوم الاثنين، الموافق 29 من شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الاثنين 8-4-2024

في هذا التقرير تعرض «الوطن» مواقيت الصلاة موعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الاثنين 8-4-2024

موعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الاثنين 8-4-2024

يرفع أذان الفجر في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، معلنا عن بدء صيام يوم التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك، الساعة 4:49 صباحا، وفي دبي يرفع الأذان الساعة 4:45، وفي الشارقة يرفع الأذان الساعة 4:43.

موعد أذان الظهر في الإمارات اليوم الإثنين 8-4-2024

يرفع أذان الظهر في العاصمة الإماراتية أبو ظبي اليوم الاثنين، الساعة 12:29 مساء، وفي دبي يرفع الساعة 12:25 مساء، وفي الشارقة يرفع الأذان الساعة 12:24 مساء.

موعد أذان العصر في الإمارات اليوم الاثنين 8-4-2024

يرفع أذان العصر في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، اليوم الأحد، الساعة 3:58 مساء، وفي دبي يرفع الأذان الساعة 3:55، وفي الشارقة يرفع الأذان الساعة 3:53.

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الإثنين 8-4-2024

يرفع أذان المغرب معلنا عن انتهاء صيام يوم التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، الساعة 6:42 مساء، وفي دبي يرفع الأذان الساعة 6:39، وفي الشارقة يرفع الأذان الساعة 6:37.

عدد ساعات الصيام في الإمارات اليوم الإثنين 8-4-2024

يكون متوسط عدد ساعات الصيام في الإمارات اليوم الاثنين، 13 ساعة و52 دقيقة، ويختلف وقت الصيام من مدينة إلى أخرى، إضافة إلى أن وقت الصيام يزيد يوميا نحو دقيقة أو 2.