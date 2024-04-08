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دراما المتحدة

طارق السيد لـ«كلم ربنا»: لحظة دفن والدي هي الأصعب في حياتي

كتب:

عمرو هلال
06:19 م | الإثنين 08 أبريل 2024
الكابتن طارق السيد

الكابتن طارق السيد

أكد طارق السيد، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن لحظة دفن والده هي الأصعب في حياته، مشددًا على أن من أصعب لحظات حياته ايضًا بعد إدخال جثمان والده للقبر ومن ثم الرحيل.

والدي توفي في أيام مباركة

وأوضح «السيد»، خلال لقائه ببرنامج «كلم ربنا» المذاع عبر راديو 9090، الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، أن من يموت في الأيام المباركة وفي العشرة الأواخر من رمضان يكون قدره عند الله كبيرًا.

 

وأشار إلى أنه شعر بلطف الله في وفاة والدي بالعشر الاواخر من الشهر الكريم، موضحًا أنه كان مع والده في المستشفى في لحظاته الأخيرة قبل الوفاة.

واختتم بالإشارة إلى أنه عند وجود والده في العناية المركزة صلى ركعتين لله: «قولتله يارب لو هو هيعيش تعبان ريحه ويخفف عنه الآلم».

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