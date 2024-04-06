صبري عبد المنعم لـ«كلم ربنا»: أصبت بالعمى في صغري وعاد بصري على يد طبيب أجنبي

كشف الفنان صبري عبدالمنعم تفاصيل تعرضه لإصابة في قدميه، في صغره، قائلا: «قامت أسرتي بتكبيلي ووضعوني أمام باب مسجد وقام أحد الأشخاص بفكي وعدت مرة أخرى إلى المنزل»، موضحا أنه أصيب أيضًا بفقدان البصر خلال فترة طفولته.

وأوضح «عبد المنعم» خلال لقائه ببرنامج «كلم ربنا» المذاع عبر راديو 9090، الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، إنه عانى خلال فترة طفولته، إذ فقد النظر بعد ولادته بفترة، متابعًا: «اتولدت كويس وبعدين فجأة وأنا عندي تقريبًا سنتين ونصف لقوا مفيش نظر، عميت، ومبشوفش كنت بمشي بخبط».

أوضح «عبد المنعم» أنه أجرى عملية لدى طبيب أجنبي «يهودي» في القاهرة كان يعرف والده، ووضع له أجهزة صغيرة الحجم في أعينه وبعدها عاد إليه بصره، موضحًا أن أسرته كانت تعاني ماديًا خلال هذه الفترة قائلا: «كانت حالة والدي على قده».