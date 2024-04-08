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دراما المتحدة

مفتي لبنان يعلن موعد عيد الفطر ويقرر عدم استقبال المهنئين

كتب:

أحمد حامد دياب
06:43 م | الإثنين 08 أبريل 2024
الشيخ عبداللطيف دربان مفتي لبنان

الشيخ عبداللطيف دربان مفتي لبنان

أعلن الشيخ عبد اللطيف دريان مفتي الجمهورية اللبنانية، أنه لم تثبت رؤية هلال شهر شوال، وعليه فإنَّ يوم غدٍ الثلاثاء في 9 أبريل هو اليوم المكمِّل لشهر رمضان المبارك ثلاثين يوماً، ويكون يوم الأربعاء 10 من نفس الشهر، هو أول أيام عيد الفطر لعام 1445ه. 

وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، فإن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، كلف الشيخ أمين الكردي أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية بأداء صلاة وخطبة عيد الفطر السعيد عند الساعة السابعة تمامًا صباح يوم العيد في مسجد خاتم الأنبياء والمرسلين محمَّد الأمين صلَّى الله عليه وسلَّم في وسط بيروت التجاري، وأعلن اعتذاره عن استقبال المهنئين بالعيد.

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