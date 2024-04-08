طريقة عمل بسكويت العيد الهش بأقل التكاليف للشيف فاطمة أبو حاتي

بسكويت العيد الهش واحد من أشهر الوصفات، التي يشتهر بها عيد الفطر المبارك، والتي يمكن بالاعتماد على مجموعة من المكونات البسيطة، تحضيره بسهولة، ونستعرض في السطور التالية المقادير وطريقة التحضير.

طريقة عمل بسكويت العيد الهش للشيف فاطمة أبو حاتي

يمكنك تحضير بسكويت العيد الهش، باستخدام هذه المقادير والتي جاءت على النحو التالي:

كيلو دقيق.

ربع كوب نشا.

2 كوب زيت.

كوب ونصف سكر.

3 حبات بيض.

نصف كوب حليب.

باكيت بيكينج بودر.

ملعقة كبيرة فانيليا سائلة.

2 ملعقة كبيرة خل.

ذرة ملح .

طريقة تحضير بسكويت العيد الهش

داخل الخلاط قومي بإضافة الزيت والحليب والبيض والفانيليا والخل والسكر وخلط المكونات معًا حتى يختفي السكر بالمكونات تماما.

في بولة عميقة ضعي الدقيق والبيكينج بودر وذرة ملح والنشا والعمل على خلط المكونات الجافة معًا.

إضافة المكونات السائل عليها والعمل على تحريكها وخلطهم بدون عجن.

إضافة العجينة في كيس حلواني وعلى صيجان فرن ألومنيوم مدهونة دهنه بسيطة، ثم تشكيل البسكوت بالطول المناسب مع ترك مسافة بين كل قطعة والأخرى لعمل شكل آخر.