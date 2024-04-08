بشائر العيد.. أسعار الزيت تتراجع بأكثر من 5 جنيهات

تواصل أسعار السلع والمنتجات الغذائية تراجعها بالأسواق المصرية، مع اقتراب عيد الفطر المبارك، إذ تسعى الحكومة إلى خفض أسعار السلع لتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري، من خلال العديد من الإجراءات والقرارات.

أسعار زيت عباد الشمس

ومن بين هذه السلع، أسعار الزيت، حيث سجل متوسط سعر عبوة زيت عباد الشمس لتر واحد 92.48 جنيه متراجعًا بنحو 5.34 جنيه، وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء المصري.

أسعار السكر

فيما تراجع سعر كيلو السكر المعبأ اليوم الاثنين 1.8 جنيه، ليسجل متوسط سعر الكيلو 40.84 جنيه.

سعر كيلو سكر زمزم

وسجل سعر كيلو سكر البلورة 39.11 جنيه، فيما بلغ سعر كيلو سكر زمزم 34.64 جنيه، متراجعًا بنحو 4.51 جنيه.

سعر كيلو سكر الدوحة

وبلغ سعر كيلو سكر الدوحة 38 جنيهًا، متراجعًا بنحو 1.71 جنيه.