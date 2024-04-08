رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

بشائر العيد.. أسعار الزيت تتراجع بأكثر من 5 جنيهات

كتب:

وليد عبد السلام
04:41 م | الإثنين 08 أبريل 2024
سلع غذائية

سلع غذائية

تواصل أسعار السلع والمنتجات الغذائية تراجعها بالأسواق المصرية، مع اقتراب عيد الفطر المبارك، إذ تسعى الحكومة إلى خفض أسعار السلع لتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري، من خلال العديد من الإجراءات والقرارات.

أسعار زيت عباد الشمس

ومن بين هذه السلع، أسعار الزيت، حيث سجل متوسط سعر عبوة زيت عباد الشمس لتر واحد 92.48 جنيه متراجعًا بنحو 5.34 جنيه، وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء المصري. 

أسعار السكر

فيما تراجع سعر كيلو السكر المعبأ اليوم الاثنين 1.8 جنيه، ليسجل متوسط سعر الكيلو 40.84 جنيه. 

سعر كيلو سكر زمزم

وسجل سعر كيلو سكر البلورة 39.11 جنيه، فيما بلغ سعر كيلو سكر زمزم 34.64 جنيه، متراجعًا بنحو 4.51 جنيه. 

سعر كيلو سكر الدوحة

وبلغ سعر كيلو سكر الدوحة 38 جنيهًا، متراجعًا بنحو 1.71 جنيه. 

اقرأ المزيد:

تراجع أسعار السلع اليوم.. الأرز بـ29 والشاي بـ12.5 والسكر بـ27 جنيها

هبوط أسعار السلع الغذائية اليوم في الأسواق.. بينها السكر والزيت

سعر السكر اليوم في الأسواق وبطاقة التموين اليوم الأحد 7-4-2024

سعر السكر اليوم الجمعة 5-4-2024 في المحلات.. شهد استقرارا ملحوظا

«التموين» تعلن انخفاض سعر زجاجة الزيت 15 جنيها والأرز 5 جنيهات

تراجع سعر الزيت اليوم الأربعاء 20-3-2024.. عباد الشمس بكام؟
بقلم وليد عبد السلام