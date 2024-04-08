ملخص الحلقة 14 مسلسل جودر.. جن يراقب جودر منذ ولادته

انتهت الحلقة 13 من مسلسل جودر، في اللحظة التي جلست فيها شهرزاد (ياسمين رئيس) بجوار الملك شهريار (ياسر جلال)، محاولة الاعتذار له عن العرض التمثيلي الذي أحس الملك أنه يقدم له الإهانة بين حاشيته من وزراء ورجال الدولة، وتستمر الحلقة 14 في عرض باقي الأحداث.

ملخص الحلقة 14 مسلسل جودر

وبعد تجنب كبير من الملك شهريار عن الكلام مع زوجته شهرزاد حاولت أن تروح عنه وتصالحه بإكمال حكاية جودر بن عمر المصري، بعد أن التحق بركب الشيخ عبد الأحد لكي يتعلم العلوم الروحانية وعلوم الجان، وذلك حتى يستطيع أن يجلب لهم الكنز المفقود.

جن يارقب جودر

وتستمر الحلقة 14 في عرض حكاية جودر مع الشيخ عبد الأحد، ويتساءل حول طائر البومة التي تراقبهم منذ أن التحق بهم، ولكن الشيخ يقنعه أن ذلك جن متلبس في صورة طائر أتى لكي يتجسس عليهم، ولكن جودر لا يقتنع بذلك، فيحوله له الشيخ إلى صورة إنسان، فيطلب الجن من الشيخ العفو وأن يفك وثاقه، ويقول لجودر إنه يعرفه منذ ولادته، وأنه أتى لمراقبته بأمر إنسان سلطه عليه.

وعلى الناحية الأخرى تقع جوهرة ابنة الشيخ عبد الأحد أسيرة في هوى جودر، الذي يفهم عليها توددها إليه، ويخبرها في تلميح صريح بأنه متزوج، وأنه لا يأكل الطعام إلا من يد زوجته الحسناء.