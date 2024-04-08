«القاهرة الإخبارية»: مسلسل جودر أعاد إنتاج ألف ليلة وليلة الثري وحقق نجاحا كبيرا

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مسلسل جودر.. أعاد إنتاج ألف ليلة وليلة الثري وحقق نجاحا كبيرا».

وأضاف التقرير: «من قلب الشر ينتصر الخير، مهما أطلقت شواهي بسحرها الأسود صواعقها القاتلة، يواجهها جودر بكل شجاعة ليحمي العالم من شرورها».

وتابع: «جودر أعاد إنتاج ألف ليلة وليلة الثري وحقق نجاحا على عدة مستويات، أولها الجماهيرية ولهفة المشاهدين على التعرف على الأحداث، والسبب في ذلك، القصة التي واقعت المصري والعربي القديم بعاداته وتفاصيله وشخصياته وبشكل بسيط غير معقد، وقدمت القصة البطل الشعبي الأسطوري بشكل جديد وبألفاظ مصرية وعربية متداولة».

أحد أركان الإبداع في جودر هو إنتاج الجرافيك المميز، الذي جرى إعداده بإتقان على أيدي فنانين ماهرين نفذوا المدن والقصور والقلاع والبحار والجزر، وفي قلبها شخصيات يصعب تفريقها عن المناطق الطبيعية، فقد وعى هؤلاء الفنانون أدوات الذكاء الاصطناعي ليقدموا جرافيك ينافس على العالمية.