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دراما المتحدة

طارق السيد لـ«كلم ربنا»: أنا كنت الدواء لوالدي.. بعتلي رسالة بعد وفاته

كتب:

عمرو هلال
06:59 م | الإثنين 08 أبريل 2024
الكابتن طارق السيد

الكابتن طارق السيد

أكد الكابتن طارق السيد، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن والده تعب معه كثيرًا، أنا كنت الدواء والعلاج لوالدي، مشددًا على أنه كان يعيش في المنيا وحزينا من عدم التواصل معه.

 اللحظة الأخيرة قبل وفاة والدي كانت الأصعب

وقال «السيد»، خلال لقائه ببرنامج «كلم ربنا» المذاع عبر راديو 9090، الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، إن اللحظة الأخيرة قبل وفاة والده كانت أصعب لحظة في حياته، منوهًا بأنه كان يريد أن يبكي ولكنه ليس قادرا، لأنه كان لابد أن يكون متماسكا ويدعم أخواته.

 

وتابع: «بعتلي رسالة مع حد في حلم.. قاله بلغ طارق يهدى ويبكي»، مشددًا على أن والده بعد وفاته كان خايف عليه بسبب أنه يكتم الحزن بجانبه، مؤكدًا ان والده يستاهل الكثير من الأعمال الخيرية بعد وفاته، مشيرًا أن هناك شخصين أدوا مناسك العمرة لوالده وباسمه.

وجه نجم الزمالك السابق، رسالة لكل شاب وفتاة والدهم مازال على قيد الحياة، قائلًا: «قربوا منه قبل وفاته.. بعد كده لن يكون هناك شخص حنين معكم أو يدعمكم».

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