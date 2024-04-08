طارق السيد لـ«كلم ربنا»: «وأنا بدفن والدي حسيت إن لسه فيه نفس»

قال الكابتن طارق السيد، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إنه بعد رفع الكفن من على وجه والده تحدث معه، قائلًا: «قولتله سامحني يا أبويا».

وتابع «السيد»، خلال لقائه ببرنامج «كلم ربنا» المذاع عبر راديو 9090، الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، : «وأنا بدفن والدي حسيت أن جسمه لسه طري وفيه نفس.. كنت عايز أقولهم لسه حي».

وشدد على أنه دخل مع ناس كثير القبر وكان يشعر وأن جسدهم ناشف، على عكس والده وكأنه حي، موضحًا أنه من عادته النزول مع كل متوفي للقبر.

وتابع الكابتن طارق السيد، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، ،: «البقية في حياتك أصعب كلمة سمعها».