وزير الأوقاف: ترديد دعاء ختم القرآن الكريم في آخر صلاة تراويح اليوم

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، دعاء ختم القرآن الكريم في آخر صلاة تراويح، بالتزامن مع استطلاع دار الإفتاء المصرية لرؤية هلال شهر شوال.

دعاء ختم القرآن الكريم في آخر صلاة تراويح

وفي دعاء ختم القرآن الكريم في آخر صلاة تراويح، قال الدكتور مختار جمعة، في منشور عبر صفحته الرسمية، إنه حال إعلان دار الإفتاء أن يوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان يتم قراءة قصار السور من سورة الكوثر إلى سورة الناس مع الجمهور عقب صلاة التراويح والوتر ويختم بدعاء ختم القرآن الكريم، وذلك بالمساجد الكبرى ومساجد الجودة ومن شاء من جميع أئمة المساجد.

دعاء ختم القرآن الكريم

دعاء ختم القرآن الكريم بصوت إمام الحرم المكي

استطلاع رؤية هلال شهر شوال

وفي سياق الحديث عن دعاء ختم القرآن الكريم في آخر صلاة تراويح اليوم، استطلعت دار الإفتاء المصرية، منذ قليل هلال شهر شوال، عقب صلاة المغرب، مؤكدة أن غدا الثلاثاء، المتمم لشهر رمضان المبارك، وبذلك يكون اليوم آخر صلاة تراويح، إذ أكدت الإفتاء أن بعد غد الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك 1445هـ .