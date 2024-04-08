«البحوث الفلكية»: رؤية هلال شهر شوال 1445 هجريا غير ممكنة اليوم

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيويقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هلال شهر شوال 1445، سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:22 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي.

عدم ثبوت رؤية هلال شوال

وأشار إلى أنه جرى ملاحظة أنّ الهلال الجديد لن يولد عند غروب الشمس في القاهرة وكذلك في غالبية العواصم والمدن العربية والإسلامية، إذ غرب القمر في طور الهلال القديم قبل غروب الشمس بـ12 دقيقة في مك المكرمة و10 دقائق في القاهرة.

أول أيام عيد الفطر 2024

وأكد المعهد أن غدًا الثلاثاء وفقًا للحسابات الفلكية التي ثبتها الرؤية، المتمم لشهر رمضان 1445 هجريًا، على أنّ يكون الأربعاء 10 أبريل الجاري، أول أيام عيد الفطر المبارك وغرة شهر شوال الكريم، منوهًا إلى أنّ الرأي النهائي بعد الاستطلاع والرؤية التامة والكاملة والحسابات يكون لدار الإفتاء المصرية.

وأشار إلى أنّ اللجان العلمية بالإشتراك مع اللجان الشرعية، استطلعت هلال شهر شوال في عدد من المناطق كمرصد توشكى ومرسى مطروح والوادي الجديد، وغيرها من المواقع المعتمدة للرؤية، لافتًا إلى أنّ الرأي النهائي لموعد العيد يكون لدار الإفتاء.