دعاء ختم القرآن الكريم في الحرم المكي للشيخ عبدالرحمن السديس (فيديو)

في ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك 1445-2024، نشر شؤون الأئمة والمؤذنين دعاء ختم القرآن الكريم في الحرم المكي بصوت الشيخ عبدالرحمن السديس.

دعاء الشيخ عبدالرحمن السديس في خاتمة القرآن الكريم

ويفتتح الشيخ عبدالرحمن السديس الدعاء بقوله «اللهم لك الحمد وأنت قلتَ وقولُك الحق المبين، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيماً وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال، على التفصيل والإجمال تقديراً وتدبير المتعالي بعظمته ومجده الذي نزّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا».

وأضاف الشيخ عبدالرحمن السديس: «سبحان رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل ‏التوب شديد العقاب، ذو الطول لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه المتاب، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين».