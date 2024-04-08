وفاء عامر تستقبل أبطال مسلسل حق عرب في حفل الإفطار بالزغاريد «فيديو»

استقبلت الفنانة وفاء عامر، عددا من أبطال مسلسل حق عرب، في منزلها، لإقامة إفطار جماعي.

ونشر محمود حمدان، مؤلف مسلسل «حق عرب»، عن فيديو من حفل الإفطار، مع جمهوره عبر صفحته الخاصة بمنصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفاء عامر تستقبل أبطال مسلسل حق عرب

وظهر خلال الفيديو، استقبال الفنانة وفاء عامر لبطل العمل، الفنان أحمد العوضي، وكذلك الفنان أحمد ماهر، وأيضا المؤلف محمود حمدان، بفرقة مزمار وطبل، واحتفلوا معهم بمجرد وصولهم إلى منزلها، وعبرت الفنانة عن سعادتها بالزغاريد .

يذكر أن مسلسل حق عرب يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم أحمد العوضي ورياض الخولى ووفاء عامر ودينا فؤاد، ووليد فواز ودنيا المصري وكارولين عزمي، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.