مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 29.. فقرات سحر وسيرك في فندق المزاريطة

شهدت الحلقة 29 من مسلسل الكبير أوي 8، العديد من الأحداث الكوميدية كان أبرزها فقرة الساحر وعددا من فقرات السيرك في مطعم فندق المزاريطة، ويُعرض المسلسل على قناة on عقب أذان المغرب.

أحداث الحلقة 29 من مسلسل الكبير أوي 8

وقدم هجرس «محمد سلام» ونفادي «حاتم صلاح» والعترة «مصطفى غريب»، خلال أحداث الحلقة 29 من مسلسل الكبير أوي 8، عددًا من فقرات السيرك، إذ قدم هجرس فقرة الساحر التي فشلت ونالت استياء الحضور، بينما قدم نفادي مع أيهم، فقرة التنويم المغناطيسي التي فشلت هي الأخرى، أما العترة فقدم فقرة الخناجر وأصاب بها أحد أبناء المزاريطة الذي تطوع بأن يشارك في اللعبة.

أبطال الحلقة 29 من مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 29، شارك فيها عدد من نجوم الفن، أبرزهم أحمد مكي في دور جوني والكبير أوي وحزلقوم، محمد سلام في دور هجرس، حاتم صلاح في دور نفادي ومصطفى غريب في دور العترة، وضيف الشرف محمود الليثي بدور السفير.