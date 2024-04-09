ساعات قليلة وتنطلق أحداث الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي، التي تشهد مواقف عديدة بعد انفجار قنبلة داخل فندق المزاريطة الذي يديره الكبير «أحمد مكي».

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 30 على قناة on في رمضان

وتأتي مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 30 على قناة on في رمضان، في الساعة 6:17 مساءً عقب أذان المغرب مباشرة، وتعاد على القناة نفسها في تمام الثالثة صباحًا، ثم تعاد الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 3 مساءً، كما تعرض في التوقيت نفسه عبر منصة watch it الإلكترونية.

أحداث الحلقة 29 من مسلسل الكبير أوي 8

وانتهت الحلقة 30 من مسلسل الكبير أوي 8، بانفجار القنبلة التي كانت تستهدف السفير داخل فندق المزاريطة، وذلك بعد أنّ أنقذته العناية الإلهية، إذ قدم هجرس «محمد سلام»، فقرة السحر التي جعلت السفير يترك المنضدة الموجود أسفلها القنبلة.

يذكر أنّ مسلسل الكبير أوي بطولة أحمد مكي، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وهشام إسماعيل، وحسين حجاج، وحاتم صلاح.