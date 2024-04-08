أحمد العوضي: لا أحب التقليل من شأن المرأة.. وقرارات الزوج لا تقبل النقاش أحيانا

علق الفنان أحمد العوضي على تصريحه «الست كائن ضعيف والراجل كائن قوي»، مؤكدًا أنه مؤمن بقوة المرأة، فالأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، وأقصد بـ«ضعيفة أنها حساسة».

العوضي: كلمة الراجل تُطبق في حالات معينة

وأضاف «العوضي»، في حواره ببرنامج «ع المسرح»، تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب، والمُذاع على شاشة «الحياة»: أن كلمة الراجل تُسمع وتُطبق في حالات معينة وليس في كل الحالات، «لكن لو بنتناقش في موضوع له علاقة باللبس أو قرار مصيري، كلامي هو اللي هيمشي، هو مين اللي ممشي البيت؟».

العوضي: هناك قرارات مصيرية لا تقبل القسمة على اثنين

وأكد العوضي احترامه للمرأة: «أنا مش بحب الراجل يقلل من المرأة لأنك عندك أم وأخت، بالتالي مبحبش الست اللي تطلع تعيب في الراجل لأنك برضه عندك أب وأخ».

وتابع: «أنا لو قولت لمراتي متنزليش هتتناقش معايا؟ أنا اللي كلامي هيمشي وقتها، ولو وصلنا لمرحلة أنا صح وأنتِ صح، يبقى كده إحنا مش متجوزين دي كده علاقة صحاب، في قرارات مصيرية لا تقبل القسمة على اتنين والصح مش بيزعل».