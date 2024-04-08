لأول مرة أحمد العوضي يكشف سبب انفصاله عن ياسمين عبدالعزيز

حل الفنان أحمد العوضي، ضيفًا على برنامج «ع المسرح» مع الإعلامية منى عبدالوهاب على شاشة قناة الحياة، اليوم، خلال الجزء الثاني من الحلقة، والتي كشف خلالها لأول مرة عن سبب انفصاله عن الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد قصة حب كبيرة شهدها الجمهور وتفاعل معهما.

أحمد العوضي يتحدث عن الزواج والحب

وأوضح الفنان أحمد العوضي، أن هناك فرقا كبيرا بين انتهاء الزواج وانتهاء الحب، مُشددًا على أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز هى الحب الحقيقي فى حياته، موضحًا أن الفراق مع انتهاء زواجهما هو قدر ولا يمكن أن يعارضه، ولكنها ستظل الأهم في حياته.

انفصال العوضي وياسمين عبدالعزيز

وتابع أن انفصاله عن الفنانة ياسمين عبدالعزيز كان يسوده الاحترام، وكل شيء في الحياة قضاء وقدر، ولم يقصر أي منهما في حياة الآخر أو كان سيئا مع الآخر.