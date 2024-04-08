أحمد العوضي لـ«ع المسرح»: تأثرت نفسيا بانفصالي عن ياسمين عبدالعزيز

قال الفنان أحمد العوضي، إنه تأثر نفسيا بانفصاله عن الفنانة ياسمين عبد العزيز، التي تعتبر حبه الحقيقي والوحيد، مؤكدًا أنه لن يعيش ما عاشه معها على مدار حياته، «أنا عيشت معاها أحلى أيام حياتي».

علاقة أحمد العوضي وياسمن عبد العزيز

وأكد «العوضي»، في حواره ببرنامج «ع المسرح»، تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب، والمُذاع على شاشة «الحياة»: أنه لا يظلم نفسه، قائلًا: «مش هعيش اللي عيشته معاها، أيام فيها حب ونجاح وأزمات وحروب وكمان فيها مرض وتعب لأنها كانت جنبي لما تعبت بعد ما اطلقنا».

ياسمين عبد العزيز النجمة الأهم في الوطن العربي

وأضاف أن الفنانة ياسمين عبد العزيز النجمة الأهم في الوطن العربي، بجانب أنها كانت الأهم في حياته».

وتابع: «بعد الانفصال تأثرت نفسيًا ومتكسفش أقول كده وده ملهوش علاقة إني جامد، دي قصة حب كبيرة وإلا مكانتش وصلت للناس بالعمق ده، ومحدش بيضحك على الناس».