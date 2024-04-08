أحمد العوضي لـ«ع المسرح»: «لا أحب الانتقام.. وأتقدم بنجاحي مش بالإيد واللسان»

أكد الفنان أحمد العوضي، أنه في بداية مسيرته الفنية، لم يختاره أحد المخرجين للمشاركة في دور سينمائي، موضحًا أنه لم يُسئ المخرج له، بل أوضح له ببساطة أنه غير مناسب لهذا الدور.

أوضح «العوضي» أنه ردّ على ذلك بالنجاح، ورفض أن يشارك مع هذا المخرج في عملٍ آخر، لاعتقاده أيضًا أنه غير مناسب للعمل معه.

لا امتلك روح الانتقام

وشدد «العوضي»، في حواره ببرنامج «ع المسرح»، تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب، والمُذاع على شاشة «الحياة»، على أنه لا يمتلك روح الانتقام في حياته، مشيرًا إلى أن الصدفة هي التي لعبت دورًا في هذا الموقف: «بنتقم بنجاحي واستمرار نجاحي».

وتابع: «إحنا مش في غابة.. مش بنتقم باللسان والإيد.. أثبت إني قدها بالنجاح في العمل والاستمرارية في النجاح».