«حبي ليك اتقلب لعنة».. أول تعليق من ياسمين عبد العزيز على أحمد العوضي

حلّ الفنان أحمد العوضي ضيفًا مساء أمس في الحلقة 28 من برامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبد الوهاب على شاشة قناة الحياة، وتحدث خلال الحلقة عن العديد من التفاصيل والأسرار حول حياته المهنية والشخصية.

تصريحات أحمد العوضي عن حبه لـ ياسمين عبدالعزيز

وتطرق الحديث عن أصدق حب في حياة أحمد العوضي، فأجاب بتلقائية وقوة أن أصدق حب في حياته هو حبه للفنانة ياسمين عبدالعزيز، وأنهم مروا في حياتهما بالعديد من المواقف والأزمات التي كانت بمثابة الحياة له، مشددا على أنه سيظل لآخر أيام عمره يحبها ويكرر نفس حديثه.

أول تعليق من ياسمين عبدالعزيز بعد حلقة أحمد العوضي

وفي أول تعليق للفنانة ياسمين عبد العزيز على حديث الفنان أحمد العوضي، قامت ياسمين بنشر أغنية المطربة شيرين عبد الوهاب «الكدابين» من خلال خاصية ستوري عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وجاء خلال المقطع الذي قامت بنشره الكلمات التالية من الأغنية «كل ما أنسى لك كلامك.. بارجع أفتكره.. في الزمان ده الكدابين اتمكنوا وكتروا.. حبي ليك كان حلم عمري.. واتقلب لعنة».

مشاركة ياسمين عبدالعزيز في الموسم الرمضاني 2025

وكان الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي أعلنا انفصالهما بشكل رسمي منذ عدة أشهر، وقاما بإلغاء متابعة بعضها البعض عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام أمس، وأعلنت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن بدء تحضيراتها للموسم الرمضاني المقبل 2025 بعمل رومانسي تعود به للجمهور.