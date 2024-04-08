«الأولى المصرية» تنقل صلاة التراويح من الأزهر الشريف (بث مباشر) كتب: عمرو هلال 08:05 م | الإثنين 08 أبريل 2024 مسجد الأزهر تنقل قناة «الأولى المصرية» بثًا مباشرًا لشعائر صلاة التراويح من مسجد الأزهر الشريف بالقاهرة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: بث مباشر.. «الأولى المصرية» تنقل صلاة التراويح من مسجد الأزهر الشريف رئيس جامعة الأزهر يتفقد أعمال تطوير مسجد المدينة الجامعية ويشكر وزير الأوقاف مركز الأزهر العالمي للفتوى يكشف فضائل وآداب زيارة مسجد الرسول: تجنب الهرولة وزير الأوقاف ورئيس جامعة الأزهر يفتتحان مسجد كلية التربية بنين بالقاهرة قناة الناس تنشر حكاية مسجد الأزهر.. أكبر منارة لنشر تعاليم الإسلام الوسطي مسجد الأزهر صلاة التراويح صلاة العشاء القناة الأولى بث مباشر بقلم عمرو هلال