رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

«الأولى المصرية» تنقل صلاة التراويح من الأزهر الشريف (بث مباشر)

كتب:

عمرو هلال
08:05 م | الإثنين 08 أبريل 2024
مسجد الأزهر

مسجد الأزهر

تنقل قناة «الأولى المصرية» بثًا مباشرًا لشعائر صلاة التراويح من مسجد الأزهر الشريف بالقاهرة.

اقرأ المزيد:

بث مباشر.. «الأولى المصرية» تنقل صلاة التراويح من مسجد الأزهر الشريف

رئيس جامعة الأزهر يتفقد أعمال تطوير مسجد المدينة الجامعية ويشكر وزير الأوقاف

مركز الأزهر العالمي للفتوى يكشف فضائل وآداب زيارة مسجد الرسول: تجنب الهرولة

وزير الأوقاف ورئيس جامعة الأزهر يفتتحان مسجد كلية التربية بنين بالقاهرة

قناة الناس تنشر حكاية مسجد الأزهر.. أكبر منارة لنشر تعاليم الإسلام الوسطي
بقلم عمرو هلال