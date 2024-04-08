بدء الكسوف الكلي للشمس في المكسيك.. «ظلام دامس» (صور)

بدأ الكسوف الكلي في مازاتلان بالمكسيك، حيث يبدو أن القمر غطى الشمس بالكامل هناك، فيما يستمر الحدث حوالي 4 دقائق من 2:07 مساءً بالتوقيت المحلي، حتى 2:11 مساءً، بحسب ما ذكرته شبكة «سي إن إن».

الكسوف الكلي للشمس

وسيبدأ الحدث في توريون، المكسيك - في غضون بضع دقائق فقط، كما نشرت شبكة «بي بي سي»، وهو أول ظهور للكسوف الكلي للشمس.

وأظهرت لقطات مصورة الظلام الدامس، الذي غطى الأجواء في المناطق المتأثرة بظاهرة الكسوف الكلي للشمس.

وتحذر «سي إن إن»، من أنه إذا كنت تنظر إلى كسوف جزئي للشمس، فأنت بحاجة إلى ارتداء نظارات كسوف معتمدة، أو استخدام مشاهد شمسية محمولة.