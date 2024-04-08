لا تدع الشمس تخدعك.. 4 محظورات يجب تجنبها في يوم الكسوف الكلي للشمس

سيشهد العالم الكسوف الكلي للشمس اليوم، وسيكون مرئيًا لسكان أمريكا الشمالية على طول مسار يمتد من المكسيك إلى الولايات المتحدة وثم كندا.

الكسوف الكلي للشمس

وأثناء الكسوف الكلي للشمس ، يمر القمر بين الشمس والأرض، مغطيًا سطح الشمس بالكامل على طول مسار ضيق من سطح الكوكب الأرض، ويُعرف هذا المسار أيضًا بـ«طريق الكسوف».

وتتحول السماء النهارية إلى ظلام يشبه غسق المغيب أو غبش الفجر، مما يربك الحيوانات الليلية ويجعلها تستيقظ، ظنًا منها أن الليل قد حل.

وفي المناطق التي تقع على طول مسار الكسوف الكلي، سيتمتع الناس بفرصة رؤية هالة الشمس، وهي الغلاف الجوي الخارجي للنجم، والتي تكون عادةً غير مرئية بسبب سطوع الشمس.

وسيشاهد الأشخاص الذين يراقبون هذه الظاهرة الفلكية من خارج مسار الكسوف الكلي كسوفًا جزئيًا، إذ يحجب القمر جزءًا كبيرًا من وجه الشمس ولكن ليس كله.

ونشرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية مجموعة من الإرشادات لمشاهدة الظاهرة الفلكية النادرة بشكل آمن، خاصة أنَّ الكسوف الكلي التالي للشمس الذي يمكن مشاهدته من الولايات المتحدة لن يحدث قبل عام 2044.

نظرات كسوف الشمس

وقبل مشاهدة كسوف الشمس ينبغي على الشخص استخدام نظارة خاصة لحماية عينيه من الأشعة الضارة، إذ ينبغي ارتداء النظارات المخصصة للكسوف في جميع الأوقات، ما لم يكن القمر يحجب قرص الشمس بشكل كامل.

ويتعين على الشخص إعادة ارتداء النظارة المخصصة بعد انتهاء الفترة التي يكون فيها القمر قد حجب الشمس بالكامل، حيث ستستمر هذه الفترة لمدة 4 دقائق و27 ثانية في الولايات المتحدة، كما يجب على جميع الأشخاص الذين لا يقعون ضمن مسار الكسوف الكلي ارتداء نظارات الكسوف طوال الوقت.

رؤية الكسوف من خلال الكاميرا

بعض الأشخاص الذين لا يمتلكون النظارة المخصصة للكسوف يحاولون مشاهدة هذه الظاهرة عن طريق عدسة الكاميرا أو من خلف المنظار أو التلسكوب، دون استخدام مرشح شمسي.

وتحذر ناسا من أن مشاهدة الكسوف من خلال عدسة الكاميرا أو المنظار دون استخدام مرشح شمسي يمكن أن يؤدي إلى إصابة شديدة بالعين على الفور.

والنظر إلى الكسوف لفترة قصيرة جدًا، قد لا تتجاوز ثانية أو ثانيتين، يعتبر تصرفًا خطيرًا على العين، ولا ينصح به من قبل الخبراء.

البعد عن التصوير السيلفي

وتوثيق عملية الكسوف بواسطة الكاميرا أو الهاتف الذكي يعتبر ممارسة آمنة إذا كان الشخص يرتدي نظارة الكسوف.

ويُنصح بتثبيت الهاتف أو الكاميرا على حامل ثلاثي الأرجل للحصول على صورة مثالية خلال توثيق عملية الكسوف، ويجب تجنب النظر إلى الشمس بشكل متكرر لتجنب ضبابية الصورة، ويُنصح أيضًا بعدم محاولة التقاط «سيلفي» مع الشمس المكسوفة جزئيًا دون ارتداء النظارة، إذ يمكن للأشعة فوق البنفسجية أن تنعكس على شاشتك وتسبب ضررًا لعينيك في النهاية.

احذر من التوقف في الطريق

ونصحت صحيفة «واشنطن بوست» الأشخاص الراغبين في مشاهدة الكسوف الكلي بعدم التوقف في أماكن خطرة أثناء القيادة، حتى لو رأوا سيارات أخرى متوقفة على جانب الطريق.

وأكّدت جمعية السيارات الأمريكية على أهمية عدم التشتت برؤية الكسوف الفلكي أثناء قيادة السيارة.