أحمد العوضي لـ«ع المسرح»: «كل سنة بحاول أحافظ على حب الناس أكتر من نجاحي»

أكد الفنان أحمد العوضي، عدم وجود عداوة بينه وبين أحد، لافتا إلى أنه يعيش العديد من الصراعات بشكل يومي، لمراجعة نفسه، وتحديد إذا كان يسير على الطريق الصحيح أم لا.

أحمد العوضي: كل يوم بصارع نفسي

وأوضح «العوضي»، في حواره ببرنامج «ع المسرح»، تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب، المُذاع على شاشة «الحياة»: «أنا كل يوم بصارع نفسي، وبشوف أنا عملت إيه صح وإيه غلط، وبحاول إني معملتش حاجة أندم عليها بعدين، زي إني أحرج حد أو أكسر بخاطر حد».

وشدد على أنه لم يكن لديه صراع الـ«النمبر وان»، موضحا: «مفيش حد رقم واحد في المُطلق، لأن الواحد هو الله، غير كده كله في الأونطة، وده مش عادة الدنيا، وكل واحد شايف نفسه إنه هو الواحد، وإن مسلسلي يكون رقم واحد اه، لكن ده فضل من ربنا ودعم أخواتي ليا، لكن أنا عمري ما أروح أقول على نفسي رقم واحد، أنا بس راجل مسلسلي ناجح وكل سنة أنا بحافظ على حب الناس ليا مش على نجاحي» .