أحمد العوضي لـ«ع المسرح»: «لو عندي شبح بيخوفني مش هقول»

قال الفنان أحمد العوضي إنه لا يتحدث لأي شخص عن الأشياء التي تخيفه، حتى لو كان شبحًا، ولا يفعل ذلك لأنه جامد، بل لأنه يعتقد أن الخوف شعورٌ إنساني طبيعي، ولا داعي للخجل منه.

لا تفصح عن الشيء السيئ حتى لا يتحقق

وأوضح «العوضي»، في حواره ببرنامج «ع المسرح»، تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب، والمُذاع على شاشة «الحياة»، أنّ فكرة الخوف من أي شيء أو شخص أو حتى شبح تبدأ من القول ومن ثم الشعور بهذا القول، مشددًا على أنه لا يجب أن يتم الإفصاح بهذا الشبح أو الشيء السيئ حتى لا يتحقق.

وشدد على أنه يريد أن يغير صفات العصبية في شخصيته، موضحًا أنه سعيد بتغيير في شخصيته والتفكير قبل اتخاذ أي فعل أو قرار، وأن يكون العقل سابقًا للعضلات، حتى يكون متوازنًا.