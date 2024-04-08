أحمد العوضي لـ«ع المسرح»: أحب أن يذكرني الجمهور بعد 100 عام بـ«حبيب الغلابة»

أكد الفنان أحمد العوضي، أنه يحب أن يذكره الجمهور بعد 100 عام من الآن بـ«حبيب الغلابة»، موضحا أن الهاجس الذي يطارده هو حب الجمهور له، ويعيش هذا الحب، والهاجس متعلق بتغير الأحوال، ولا يهمه استمرار النجاح، لكن الأهم استمرار حب الناس.

أحمد العوضي: احنا بنكبر وهنعجز

وتابع «العوضي»، في حواره ببرنامج «ع المسرح»، تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب، والمُذاع على شاشة «الحياة»: «احنا بنكبر وهنعجز، ومش طول الوقت نجوم ولا شباب، ولا هيبقى جسمنا حلو، وتبقى فقط السيرة الطيبة، وأن يذكر الشخص من الجميع بالخير».

وشدد الفنان على أنه حقق جميع أمانيه في الحياة، معقبا: «احنا مش في الجنة، وربنا هيدينا كل حاجة في الجنة، ولازم في حياتنا كل حاجة ناقصة»، لافتا إلى أنه لا بد أن نشكر الله دائمًا وندعوه باستمرار، منوها إلى أن الجميع ينظر لما ينقصه، وليس ما يمتلكه في الحياة.