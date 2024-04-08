أحمد العوضي يرد على بيومي فؤاد: «أنا بطل فيلم الإسكندراني مش حد تاني»

قال الفنان أحمد العوضي، خلال حلوله ضيفًا في برنامج ع المسرح مع الإعلامية منى عبدالوهاب على شاشة الحياة، في الجزء الثاني من الحلقة، التي انطلق عرضها منذ قليل، إن ما تردد من تصريحات للفنان بيومي فؤاد عن أنه بطل فيلم الإسكندراني غير صحيح، مشددًا على أن الفيلم من بطولته وتم بيعه باسمه.

الجمهور دخل الإسكندراني بسبب أحمد العوضي

وتابع أحمد العوضي أن الجمهور دخل فيلم الإسكندراني بسببه، وجاء في برومو الفيلم أن الإسكندرية لها كبير وهو بكر الإسكندراني الذي جسده خلال الفيلم وليس بيومي فؤاد الذي يقدم شخصية الأب، مشيرًا إلى أن بوسترات الفيلم تم طرح صورته عليها مع المخرج خالد يوسف.

إيرادات فيلم الإسكندراني

وحقق فيلم الإسكندراني بطولة أحمد العوضي، إيرادات بلغت 26 مليونا و905 آلاف جنيه، خلال 7 أسابيع من طرحه في السينمات الموسم الماضي، وشارك في بطولته كل من بيومي فؤاد، زينة، محمود حافظ، صلاح عبدالله، محمد رضوان، حسين فهمي، وآخرين، وهو مأخوذ عن رواية الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف.