أحمد العوضي لـ«ع المسرح»: رسالتي في «حق عرب» الابتعاد عن المخدرات

قال الفنان أحمد العوضي إنه أراد توصيل رسالة من خلال دوره في مسلسل «حق عرب» الذي يعرض خلال الموسم الرمضاني 2024، منوهًا بأنه قدم شخصية تكشف أن المخدرات مميتة.

المخدرات تقلل من شأن الأشخاص

وأكد «العوضي»، في حواره ببرنامج «ع المسرح»، تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب، والمُذاع على شاشة «الحياة»، أنه تعرض للإهانة والانكسار في أحداث وتفاصيل المسلسل ليصل إلى الجمهور أن المخدرات قادرة على التقليل من شأن الإنسان، مضيفا ««بقيت عامل زي خيال المآتة».

العوضي: المخدرات تضعف الشخص وتجعله منكسرا

وأوضح أنه عمل على توصيل رسالة للشباب من خلال هذه شخصية عرب في المسلسل يطالبهم بالابتعاد عن المخدرات لأنها تضعفهم وتجلعهم منكسرين كأنهم ورقة بيضاء.