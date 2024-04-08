أحمد العوضي لـ«ع المسرح»: «حب الناس ليا هو اللي بينيمني مبسوط»

أكد الفنان أحمد العوضي، أن حب الناس له هو أهم شيء، لافتا إلى أن الرهان على حب الناس سيكون مُربحا في كل الاتجاهات، سواء في العمل أو مناحي الحياة كافة، مشددا على أن «حب الناس ليا هو اللي بينيمني مبسوط».

وأضاف «العوضي»، في حواره ببرنامج «ع المسرح»، تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب، المُذاع على شاشة «الحياة»: «أنت النهاردة لو في منطقة، إيه يبسطك أكتر، تبقى أقوى ولا أغنى واحد في المنطقة، ولا أكتر واحد الناس تحبه؟، بالنسبة ليا أنا أحب أكون قوي وأكتر واحد الناس تحبه؛ لأن بردو الناس بتحب القوي».

العوضي: عايز أنزل الشارع الناس تفضل تقول اسمي

وتابع: «عايز أنزل الشارع الناس تفضل تقول اسمي، ودي قناعاتي وأنت لو فضلت تتخانق وتضرب عشان تغيرني، أنا مش هغير دماغي، أنا كبرت كده وهفضل كده».