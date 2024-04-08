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دراما المتحدة

أحمد العوضي لـ«ع المسرح»: أنا محب لوطني وفخور بمشاركتي في مسلسل الاختيار

كتب:

عمرو هلال
08:22 م | الإثنين 08 أبريل 2024
الفنان أحمد العوضي

الفنان أحمد العوضي

أكد الفنان أحمد العوضي، أنه محب لوطنه والشعب المصري، لكن شخصيته في مسلسل الاختيار كانت كاره للشعب وللدولة.

أحمد العوض: نجحت في مسلسل الاختيار

وأوضح «العوضي»، في حواره ببرنامج «ع المسرح»، تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب، والمُذاع على شاشة «الحياة»، أنه نجح في تجسيد هذه الشخصية، لكن لم يكن شبيهه، مشددا على أنه كشف مساوئ هذا الشخص للجمهور، وفخور بالمشاركة في مسلسل «الاختيار».

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