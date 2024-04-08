أحمد العوضي لـ«ع المسرح»: أنا محب لوطني وفخور بمشاركتي في مسلسل الاختيار

أكد الفنان أحمد العوضي، أنه محب لوطنه والشعب المصري، لكن شخصيته في مسلسل الاختيار كانت كاره للشعب وللدولة.

أحمد العوض: نجحت في مسلسل الاختيار

وأوضح «العوضي»، في حواره ببرنامج «ع المسرح»، تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب، والمُذاع على شاشة «الحياة»، أنه نجح في تجسيد هذه الشخصية، لكن لم يكن شبيهه، مشددا على أنه كشف مساوئ هذا الشخص للجمهور، وفخور بالمشاركة في مسلسل «الاختيار».