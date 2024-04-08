أبطال مسلسل حق عرب يحتفلون بنجاحه.. ويشاهدون الحلقة قبل الأخيرة (فيديو)

انطلق مساء الليلة، عرض الحلقة 29 من مسلسل حق عرب، بطولة الفنان أحمد العوضي، الذي يجسد شخصية عرب السويركي، على قناة ON Drama، وشهدت العديد من المفاجآت، من بينها اعتراف صباح الجياش، وتجسدها الفنانة وفاء عامر بأن عرب السويركي هو ابنها الحقيقي.

واحتفل صناع وأبطال مسلسل حق عرب، بنجاح المسلسل، من خلال حفل إفطار جماعي في منزل الفنانة وفاء عامر الليلة، التي استقبلت أبطاله بالطبل والمزمار، وبعد الإفطار واصلوا الاحتفال، وشاهدوا الحلقة 29 من مسلسل حق عرب سويا.

أبطال مسلسل حق عرب يحتفلون بنجاحه

ونشرت الفنانة دينا فؤاد، إحدى بطلات مسلسل حق عرب، التي تجسد شخصية حنان الغرباوي، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أظهر مدى الحب والود الذي يجمعهم، محتفلين بالنجاح الكبير للمسلسل، وتصدره مؤشرات البحث على منصات التواصل الاجتماعي.

أبطال وصناع مسلسل حق عرب

ويشارك في بطولة مسلسل حق عرب، عدد كبير من الفنانين، هم أحمد العوضي، ورياض الخولي، ووفاء عامر، ووليد فواز، وسلوى عثمان، ودينا فؤاد، ودنيا المصري، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج إسماعيل فاروق، وتأليف محمود حمدان، ويتبقى ساعات محدودة للكشف عن أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل حق عرب.