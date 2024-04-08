مسلسل حق عرب الحلقة 29.. مواجهة حادة بين وفاء عامر وسلوى عثمان

تواصلت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 29 على قناة ON Drama، واعترف عرب السويركي، ويجسده الفنان أحمد العوضي، لوالدته ماجدة، وتجسدها الفنانة سلوي عثمان، بأنه ليس ابنها الحقيقي، وهو ابن صباح الجياش، وتجسدها الفنانة وفاء عامر.

كارولين عزمي تدخل في نوبة بكاء بمسلسل حق عرب

وتوالت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 29 على قناة ON Drama، بطولة أحمد العوضي، ودخلت أنغام وتجسدها الفنانة كارولين عزمي، في نوبة انهيار وبكاء؛ لأن صباح الجياش ليست والدتها الحقيقية، وبدلتها مع عرب السويركي، واختطفتها من أهلها على مدار سنوات عمرها وغضبت عليها، قائلة: «انتي متعرفيش ربنا واللي عملتيه ده الشر كله».

أحمد العوضي يرفض الاعتراف بأمومة وفاء عامر

وتوالت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 29، بمواجهة حادة بين ماجدة وتجسدها الفنانة سلوي عثمان، مع صباح الجياش، وتجسدها الفنانة وفاء عامر، واعترفت لها بأن الداية حسنية هي من بدلهم، ولم يستوعب عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي، حاسما لها الأمر بأنه ليس له إلا أم واحدة، وهي من ربته وهي ماجدة، واسمه عرب جلال السويركي.