ملخص مسلسل حق عرب الحلقة 29.. وفاء عامر تعترف بالحقيقة وتنقذ رياض الخولي

انطلق منذ قليل مسلسل حق عرب الحلقة 29 على قناة ON Drama، بطولة الفنان أحمد العوضي، ويجسد خلاله شخصية عرب السويركي، بمفاجأة المعلمة صباح الجياش «وفاء عامر»، لـ عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي، بأن المعلم عبدربه «رياض الخولي» والده الحقيقي.

وفاء عامر تعترف بحقيقة نسب أحمد العوضي

وتوالت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 29 على قناة ON Drama بطولة أحمد العوضي، باعتراف المعلمة صباح الجياش بأن أنغام ليست شقيقته، وقام بتبديلها معه في طفولتهم من أجل حمايته لأن والده المعلم عبدربه كان يريد قتله وهي حامل به، وتحدثت عن الرؤية التي فسرها له العراف من قبل بأنه سينجب ولدًا وسيقوم بقتله، وظلت تقسم لهم بالحقيقة، بأنها فعلت ذلك لكي تحميه من القتل.

هروب أحمد العوضي خوفًا من الشرطة

وتوالت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 29، بحضور الشرطة إلى حارة المغربلين ونصح الأصدقاء عرب السويركي بالانصراف حتى لا يتهم في قضية قتل ويتسبب المعلم عبدربه ويجسده الفنان رياض الخولي في حبسه مجددًا، وهو ما فعله عرب.