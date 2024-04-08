مسلسل حق عرب الحلقة 29.. العوضي يتبرأ من رياض الخولي بعد معرفة الحقيقة

تواصلت مفاجآت مسلسل حق عرب الحلقة 29، بطولة الفنان أحمد العوضي، على قناة ON Drama، بعد اعتراف المعلمة صباح الجياش، وتجسدها الفنانة وفاء عامر، بأنها الأم الحقيقية لـ عرب السويركي، لتنقلب الأحداث رأسا على عقب، وتبدأ المواجهات الحادة بين جميع الأطراف.

مسلسل حق عرب الحلقة 29.. أحمد العوضي يرفض نسبه للمعلم عبد ربه

وتوالت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 29 على قناة ON Drama، بمواجهة عرب السويركي، ويجسده الفنان أحمد العوضي، للمعلم عبد ربه، ويجسده الفنان رياض الخولي، لكن عرب لم يعترف بأبوته، وتبرأ منه لأنه شخص مؤذي ولا يتمنى أن يكون ابنه على الإطلاق.

الخوف يسيطر على دنيا المصري

وتتابعت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 29 بطولة الفنان أحمد العوضي، ودخل المعلم عبد ربه في حالة إعياء مفاجئة، وحاولت ابنته سميحة، وتجسدها الفنانة دنيا المصري أن تأخذه معها لبيتها، من أجل معرفة الحقيقة، وخوفا على مستقبلها في الميراث؛ إذ كان عرب السويركي شقيقها بالفعل.

وهددت محاسن، وتجسدها الفنانة زينة منصور، المعلمة صباح الجياش، وتجسدها الفنانة وفاء عامر، بفضح باقي سرها، وأنها قتل شقيقتها الداية حسنية، بعدما وعدتها بإعطائها مبلغ مليون جنيه، مقابل عدم فضحها بأنها بدلت عرب السويركي مع أنغام في طفولتهما، وبعدها قتلت في اليوم نفسه، لتبلغها صباح الجياش أنها أصبحت لا تخشيى من شيء، وكشفت سرها بنفسها أمام حارة المغربلين.