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دراما المتحدة

مسلسل حق عرب الحلقة 29.. أحمد العوضي يخضع لتحاليل DNA

كتب:

أميرة عزالدين
12:00 ص | الثلاثاء 09 أبريل 2024
مسلسل حق عرب الحلقة 29

مسلسل حق عرب الحلقة 29

مفاجآت لا تنتهي شهدتها أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 29 على قناة ON Drama، بطولة الفنان أحمد العوضي، بعدما فجرت المعلمة صباح الجياش، وتجسدها الفنانة وفاء عامر، مفاجآت عن حقيقة نسب عرب السويركي، ويجسده الفنان أحمد العوضي، وأن والده الحقيقي هو المعلم عبدربه، ويجسده الفنان رياض الخولي.

مسلسل حق عرب الحلقة 29.. دنيا المصري تبيع ممتلكات والدها لنفسها

وتوالت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 29 على قناة ON Drama، باصطحاب سميحة، التي تجسدها الفنانة دنيا المصري لوالدها المعلم عبدربه، ويجسده الفنان رياض الخولي، إلى منزلها، بمساعدة عشيقها المعلم رباح أبو الدهب، ويجسده الفنان وليد فواز، الذي خدره، وتمكنت من بيع جميع ممتلكاته لنفسها ببصمة يديه دون وعيه، على أن تسجلها رسميا في الشهر العقاري، لعدم التشكيك بها.

وظل عرب السويركي، ويجسده الفنان أحمد العوضي، في حيرة كبيرة، بعد معرفة مفاجأة نسبه للمعلم عبدربه، وأن والدته هي المعلمة صباح الجياش، وتجسدها الفنانة وفاء عامر، وليست ماجدة، وتجسدها الفنانة سلوى عثمان، واقترح عليه صديقه محسن، ويجسده الفنان إبراهيم السمان، عمل تحاليل D.N.A لمعرفة حقيقة نسبه دون التشكيك في أحد.

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بقلم أميرة عزالدين