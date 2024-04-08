مسلسل فراولة الحلقة 14.. شيماء سيف تكتشف نصب خطيبها

في مشهد مليء بالدراما، زارت زوزو «إيمان السيد» بيت فراولة بعدما علمت بخيانة زوجها حسن الشاندويلي وذلك خلال مطاردته لميرال «جنة هشام»، مطالبة نيللي كريم بوضع حل لهذه المشكلة وذلك خلال أحداث الحلقة 14 من مسلسل فراولة المُذاع على فضائية «دي إم سي» وبالتزامن مع عرضه على منصة «watch it».

أحداث الحلقة 14 من مسلسل فراولة

وأيضا زارت سامية سوشيال بيت فراولة باكية بعدما انفصلت عن خطيبها صفوت «محمد جبر»، بسبب نصبه عليها وهذا ما اكتشفته مؤخرًا بعدما أخبرها حسن الشاندويلي «أحمد فهيم» أنه نصاب وفعل ذلك من قبل مع آخريين.

وتفاجأت فراولة أيضا بزيارة طليقة الدكتور النفسي إبراهيم «صدقي صخر»، مطالبة نيللي كريم بمساعدتها في الرجوع إليه مرة أخرى.

طاقم عمل مسلسل فراولة

مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي، وبطولة نيللي كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.

مواعيد عرض مسلسل فراولة

موعد عرض مسلسل فراولة الحلقة 15 على قناة dmc اليوم، فأنها تذاع كل مساء في تمام الساعة 8 مساءً و1:45 ظهرًا على قناة dmc، بالتزامن مع عرضها على منصة Watch It.