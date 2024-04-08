تواصل الفنانة نيللي كريم تألقها خلال المغامرات والأحداث التي تعيشها بمسلسل فراولة، الذي حقق الكثير من النجاحات بعد انطلاقه منتصف شهر رمضان 2024.

موعد إعادة مسلسل فراولة على قناة dmc الحلقة 14

ويدور مسلسل فراولة في إطار كوميدي اجتماعي حول الفتاة فراولة التي تعيش حياة يغلب عليها الفقر والوضع الاقتصادي المتواضع، حيث يعمل والدها حارس إحدى عقارات منطقة الزمالك، ولكنها تحلم بالثراء والشهرة.

موعد إعادة مسلسل فراولة على قناة dmc الحلقة 14

تعرض الحلقة 13 من مسلسل فراولة على قناة dmc، في تمام الساعة 8 مساءً و1:45 ظهرًا على قناة dmc، بالتزامن مع عرضها على منصة Watch It، وعن موعد إعادة مسلسل فراولة على قناة dmc الحلقة 13، فتعاد الحلقة الجديدة الساعة 8:15 صباحًا، والساعة الثانية إلا الربع ظهرًا.

نجوم مسلسل فراولة

ويشارك في مسلسل فراولة عدد من النجوم، منهم نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، توني ماهر، وغيرهم الكثير، ويظهر عدد من الضيوف البارزين، منهم الفنانة سمر مرسي، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد علي.