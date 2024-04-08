زوج نيللي كريم يحتفل بنجاح مسلسل فراولة على طريقته الخاصة.. ماذا فعل؟

حرص الفنان هشام عاشور على الاحتفال بنجاح مسلسل زوجته نيللي كريم «فراولة»، الذي يُعرض حاليًا في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، إذ نال إعجاب العديد من الجمهور في مصر والوطن العربي.

احتفال هشام عاشور بزوجته نيللي كريم

واحتفل هشام عاشور بزوجته نيللي كريم عن طريق «صينية فراولة»، بالإشارة منه إلى اسم المسلسل، وسط فرحة كبيرة من الفنانة.

تفاصيل مسلسل فراولة

مسلسل فراولة تدور أحداثه حول فراولة قارئة الفنجان وابنة حارس العقار، لتخرج من الفقر وتصير من مشاهير السوشيال ميديا، في رحلة صعود مليئة بالمواقف الكوميدية، حتى تصبح سيدة مجتمع وخبيرة في مجال الطاقة.

ويشارك في بطولة العمل بجانب نيللي كريم، عددا كبير من الفنانين أبرزهم شيماء سيف، أحمد فهيم، علا رشدي، صدقي صخر، حجاج عبدالعظيم، لبني ونس، إيمان السيد، محمد عبدالعظيم، جيلان علاء، توني ماهر.