ملخص الحلقة 14 من مسلسل فراولة.. خسارة رضا عبدالعال في الدوري

أحداث شيقة شهدتها الحلقة 14 من مسلسل فراولة بدأت بظهور رضا عبد العال مقتحمًا لشركة فراولة ووجهه غاضبًا ومليئا بالكدمات بسبب خسارته في الدوري، محملًا إياها ضريبة ما حدث بسبب أنها من أزعمت له الفوز في مباريات الدوري مع احتمالية تعيينه كمدير فني لمنتخب مصر، وذلك من خلال أحجارها الكريمة وعلاجها الروحين مخبرة إياه أن ما حدث بسبب عمل سفلي، ووعدته برجوع جميع أمواله تعويضًا له.

أحداث الحلقة 14 من مسلسل فراولة

وفي مشهد آخر، زارت منصورة زوجة مرزوق «حجاج عبد العظيم» والد فراولة، الدكتور إبراهيم «صدقي صخر»، معربة عن خوفها على فراولة، بسبب ما تتعرض له من هجوم وحالة نفسية سيئة نتيجة دخولها في وهم الطاقة الروحية، وأعرب الآخر عن خوفه أيضا عليها.

وجاء مستر يانج إلى فراولة مخبرًا إياها أنه ذاهب إلى البيت الذي اشترته من أجل العثور على نصف الحجر الكريم الآخر، وذلك لمتابعة أعمال الحفر، مهددًا فراولة أنه في حالة عدم العثور على الحجر، سيسترد شركته وأمواله منها بالقانون.

وفي هذا السياق، جاء مرزوق والد فراولة ومعه الشيخ محمود إلى فراولة، وذلك للعثور على الحجر الكريم قائلًا لها: «البيت مرصود وعشان تطلعي الحجر منه لازم الجن يرضى عنك، ولازم تحققي طلباتهم، أولًا 200 ألف جنيه»، ووافقت فراولة على طلبه.

طاقم عمل مسلسل فراولة

مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وبطولة نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، توني ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسي.