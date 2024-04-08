مسلسل فراولة الحلقه 14.. هل تنجح نيللي كريم في إعادة إبراهيم إلى طليقته؟

في هذه الحلقة تعيش فراولة التي تجسد دورها الفنانة نيللي كريم، أوقاتا من التردد والنجاح في بعض الأمور، حيث بدأت فراولة ترتدي ملابس على جديدة مختلفة، حتى تتجهز لمقابلة صدقي صخر، الدكتور «إبراهيم»، ولكنها تراجعت في أخر لحظة بعد حديث طليقته معها وتفكيرها في عودتها له، فبدأت فراولة باقناع الدكتور بالرجوع إلى طليقته.

وضمن أحداث الحلقة نجحت فراولة في شراء البيت الذي يوجد به النصف الآخر من الحجر الكريم، بعدما ساعدها والدها مرزوق «حجاج عبد العظيم» في شرائه؛ تم شراء البيت مقابل 7 ملايين، وبدأت نيللي كريم في عمليات الحفر فورا للحصول على الحجر قبل وصول مستر يانج له.

موعد عرض الحلقة 14 مسلسل فراولة

وتعرض الحلقة 14 من مسلسل فراولة، بطولة نيللي كريم، بشكل حصري اليوم على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

أبطال مسلسل فراولة

‎مسلسل فراولة من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقي وبطولة نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، توني ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسي.