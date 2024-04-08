«القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل دخول مساعدات جديدة إلى قطاع غزة

أكّد محمد جمال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من أمام معبر رفح، استمرار دخول المساعدات الغذائية والطبية والإنسانية إلى قطاع غزة من المعبر، مشددًا على أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتسهيل دخول المساعدات.

دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

وأضاف «جمال»، في مداخلة عبر «جولة المراسلين»، من تقديم الإعلامية داليا نجاتي، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «الشاحنات ازدادت عما كانت عليه في الصباح، وبلغ عدد الشاحنات التي تحمل المواد الغذائية، والتي مرت من معبر كرم أبو سالم من مصر إلى قطاع غزة إلى 284 شاحنة، إلى جانب 44 شاحنة مرت من معبر رفح، بالإضافة إلى 4 شاحنات تحمل مواد بترولية».

وتابع: «تلك الشاحنات والمواد يحتاج إليها الشعب الفلسطيني، خاصة على مستوى الطاقة واستخدام الوقود في توليد الطاقة لعمل المستشفيات ومع حالة التردي في المستوى الصحي، التي يعانيها من قطاع غزة».