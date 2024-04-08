دخول 328 شاحنة مساعدات غذائية إلى غزة من معبري رفح وكرم أبو سالم

بلغ عدد شاحنات المساعدات الغذائية التي دخلت قطاع غزة من منفذ رفح 44، كما بلغت شاحنات المساعدات الغذائية التي دخلت قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم 284 شاحنة.

كما بلغ إجمالي شاحنات المساعدات من معبري رفح وكرم أبو سالم حتى الآن 328 شاحنة، وتم إدخال 6 شاحنات غاز إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح.

فيما وصل عدد المصابين الذين استقبلتهم مصر اليوم، حتى الآن، عبر منفذ رفح 15 مصابا.